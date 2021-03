Officina Stellare e Start Cube insieme per candidarsi alla guida di ESA BIC Italy

simone borghi 31 marzo 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare e Start Cube (incubatore di Galileo Visionary District) si propongono alla guida di una rete di partners istituzionali, accademici ed industriali per la costituzione del Business Incubation Centre Italy (BIC) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).Il BIC Program dell’Agenzia Spaziale Europea mira a sostenere l’avvio di startup innovative nel settore della Space Economy, favorendo la diffusione di conoscenze e l’applicazione di tecnologie di derivazione spaziale in diversi ambiti .Per questa attività, l'ESA ha stabilito un finanziamento a fondo perduto di 625.000 euro a parziale copertura sulla totale durata del contratto pari a 7 anni, che verrà distribuito fra le start up selezionate nel corso del programma. Inoltre, l’Agenzia intende supportare ESA BIC con un contributo finanziario alla gestione del BIC Italy.