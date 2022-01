Officina Stellare corre in Borsa, nuova commessa da 1,5 milioni per payload multispettrali

Giulio Visigalli 28 gennaio 2022 - 10:31

Officina stellare corre a Piazza Affari, salendo di oltre il 4,6% a 15,80 euro, dopo avere ricevuto un nuovo ordine da un primario player internazionale dell'area EMEA attivo nel settore della difesa in campo aerospaziale. Si tratta della fornitura di payload ottici multispettrali destinati alla ripresa ad alta risoluzione della superficie terrestre dall’orbita bassa.Il valore della fornitura è di circa 1,5 milioni di euro e rafforza la presenza di Officine Stellari nel settore Earth Observation per applicazioni legate alla difesa e all’intelligence, ambito in cui la società ha acquisito negli anni un rilevante posizionamento strategico internazionale. La consegna è prevista entro il primo trimestre del 2024.