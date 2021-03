Officina Stellare: contratto per fornitura stazione Satellite Laser Ranging per Osservatorio in Spagna

Daniela La Cava 16 marzo 2021 - 08:18

Officina Stellare ha annunciato questa mattina di avere siglato un contratto del valore complessivo di circa 800 mila euro per la fornitura di una stazione di terra per Satellite Laser Ranging (SLR), destinata all'Osservatorio di Yebes in Spagna. Il progetto, promosso dal National Center of Geographic Information, è guidato dalla società spagnola TTI supportata dalla tedesca Digos e rientra nell’importante iniziativa di ricerca scientifica Ydalgo, cofinanziata da fondi Feder.Con questo contratto Officina Stellare, si legge nel comunicato, rafforza ulteriormente la sua presenza negli ambienti scientifici europei, grazie allo sviluppo e alla realizzazione di strumentazione innovativa per la geodetica e il supporto alle missioni di Osservazione della Terra.