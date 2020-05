Officina Stellare, aggiudicati due nuovi incarichi per sviluppo tecnologie

Valeria Panigada 28 maggio 2020 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare, quotata sul listino Aim Italia, ha annunciato oggi di aver ricevuto due nuovi importanti incarichi per lo sviluppo di sistemi opto-meccanici complessi. Il primo progetto, assegnato dal CNR (Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Padova) consiste nella conduzione di uno studio preliminare sulla configurazione ottica e meccanica dello strumento EnVisS (Entire Visible Sky coma mapper) che avrà il compito di mappare per immagini l’intero cielo in prossimità della testa di una cometa, rivelando i cambiamenti della struttura delle polveri e dei gas nella sua prossimità. L’obiettivo sarà quello di intercettare e studiare una cometa o un altro oggetto interstellare da piccole distanze, per caratterizzarla, per la prima volta, nella composizione superficiale, nella forma e struttura. Il secondo incarico, assegnato dal Consorzio RFX (Ricerca Formazione Innovazione), riguarda la progettazione del sistema opto-meccanico di raccolta (Collection Optics) utilizzato per uno strumento diagnostico installato all’interno del reattore a fusione nucleare Tokamak JT-60SA.