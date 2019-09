Officina Stellare: Ebitda per 1,48 mln nel I semestre 2019, ordini in crescita

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

Officina Stellare, società veneta quotata dallo scorso giugno sull'Aim Italia, ha annunciato i risultati del primo semestre 2019 che vedono il valore della produzione attestarsi a 4,08 milioni di euro e l'Ebitda a 1,48 milioni. Nel periodo in esame l'Ebit e l’utile netto sono risultati positivi, rispettivamente, per circa 1,07 milioni e 778mila. Il gruppo, specializzato nella progettazione e nella produzione di telescopi e strumentazione ottica e aerospaziale d’eccellenza, ha poi effettuato investimenti per 1,9 milioni di euro, in linea con gli obiettivi strategici di crescita."I risultati di questo semestre, i primi dopo la quotazione, confermano gli obiettivi di crescita che ci siamo posti in sede di Ipo e il nostro ruolo di realtà di riferimento a livello mondiale - sottolinea Giovanni Dal Lago, amministratore delegato di Officina Stellare -. La crescente visibilità e l’incremento degli ordini già ricevuti da inizio anno, per un portafoglio complessivo di circa 11 milioni di euro, ci permettono di guardare al futuro con ottimismo".