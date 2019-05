Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

L'Ocse prevede un rialzo per il tasso di disoccupazione in Italia dal 10,6% del 2018 all'11,7% in 2019 fino al 12,3% in 2020. E' quanto emerge dall'Economic Outlook dell'ente parigino.