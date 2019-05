Ocse taglia stime Pil globale 2019 a +3,2%. Rivede al rialzo outlook Usa, Eurozona e UK

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

L'Ocse ha tagliato le stime di crescita dell'economia globale, per il 2019, dal +3,3% previsto nel mese di marzo al +3,2%. Per il 2020, l'outlook è rimasto invariato al tasso del 3,4%.L'ente parigino ha rivisto al rialzo la crescita del Pil Usa per il 2019 e 2020 dello 0,2% a dello 0,1%, rispettivamente a +2,8% e +2,3%.L'outlook sulla Cina è stato lasciato invariato a una crescita del 6,2% per entrambi gli anni.Il ritmo di crescita del Pil dell'Eurozona è stato rivisto al rialzo dello 0,2% sia per il 2019 che per il 2020, rispettivamente a +1,2% e al +1,4%.Revisione al ribasso dello 0,1%, invece, per la crescita del Giappone, stimata a +0,7% e +0,6% per il 2019 e 2020.Upgrade per l'economia del Regno Unito nonostante l'impasse sulla Brexit: per il 2019 l'outlook è stato migliorato di ben lo 0,4% a +1,2%, mentre per il 2020 si prevede un Pil in crescita dell'1%, in miglioramento del +0,1% rispetto alle stime di marzo.