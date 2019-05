Ocse a Italia: rivedere reddito cittadinanza, no a quota 100 e flat tax (Il Sole 24 Ore Radiocor)

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2019 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

L'Ocse raccomanda all'Italia di "rivedere" il reddito di cittadinanza in modo tale da incentivare il lavoro. E' quanto emerge dall'Economic Outlook dell'ente parigino.Occhio all'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore Radiocor da Mauro Pisu, l'economista che guida il desk Italia e Grecia all'Ocse.Pisu consiglia all'Italia di abolire quota 100, dice no alla 'flat tax' e anche basta ai condoni.L'Ocse ribadisce il giudizio estremamente critico su quota 100, che "avrà l'effetto di diminuire gli occupati", il contrario di quanto ha bisogno l'Italia e nel medio termine 'peserà notevolmente sulla crescita", aggravando gli effetti negativi che già vengono dalla demografia.Cosa si puo' fare, invece, per agevolare una maggiore occupazione?"Va risolto il problema della tassazione sul lavoro. In Italia soprattutto il secondo percettore di reddito di una famiglia ha pochi incentivi a entrare sul mercato del lavoro formale, perchè la tassazione è alta, sia per i contributi sia per le imposte sul reddito. Noi proponiamo di ridurla tramite una riforma del sistema dei trasferimenti e delle tasse sul reddito personale, così si contrasterebbe anche il lavoro informale'.Pollice verso, scrive Il Sole 24 Ore Radiocor, anche sulla 'flat tax, che nel caso delle famiglie 'va nella direzione di rendere il sistema fiscale meno progressivo e meno equo'.