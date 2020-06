Ocse: Pil Italia -11,3% in 2020, con nuova ondata coronavirus fino a -14%

Laura Naka Antonelli 10 giugno 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Due scenari, uno se la situazione dovesse rimanere la stessa e non si verificasse una seconda ondata di contagi da coronavirus, e un altro nel caso in cui la seconda ondata tanto temuta dovesse essersi. L'Ocse presenta il suo outlook sull'economia globale, prevedendo, nel caso specifico dell'Italia, una contrazione del Pil dell'11,3% nel 2020, nel primo caso, e un tonfo fino a -14%, nel caso in cui si ripresentasse l'emergenza.In generale, l'istituzione parigina stima una contrazione del 6% del Pil globale nel 2020, che potrebbe arrivare a -7,6% a livello globale e di ben -11,5% in Eurozona, in caso di seconda ondata di contagi.