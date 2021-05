Ocse: PIL Italia crescerà al 4,5% nel 2021 mentre prosegue la campagna vaccinale

Alessandra Caparello 31 maggio 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

IlPil dell'Italia salirà al 4,5% nel 2021 e al 4,4%, nel 2022: così emerge dalle Prospettive Economiche dell'Ocse presentate oggi a Parigi. Guardando al nostro paese, il prodotto interno lordo dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia del 2019 nella seconda metà del 2022, afferma l'Ocse. In Italia "la pandemia è stata messa sotto controllo grazie alle misure di contenimento" adottate dal governo: è quanto si legge nella scheda dedicata all'Italia delle Prospettive economiche dell'Ocse, presentate oggi a Parigi, in cui il governo viene invitato ora a puntare sulle riforme della pubblica amministrazione in quanto "necessarie per sostenere una maggiore crescita". "Il governo ha di conseguenza allentato le restrizioni, consentendo la riapertura di ristoranti, musei e scuole superiori" e adesso "mira a vaccinare l'80% della popolazione (41,5 milioni di persone) entro il mese di settembre 2021".