Occupazione: nel primo trimestre contenuto aumento sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua

19 giugno 2019

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre 2019 si registra un aumento dell’occupazione sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia su base annua. Così l’Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, l’Inail e l’Anpal nella Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione relativa al primo trimestre 2019.Dalla Nota emerge il proseguimento della crescita tendenziale dell’occupazione dipendente in termini sia di occupati (+0,5%), così anche il lavoro indipendente mostra una crescita sia congiunturale (+7 mila occupati, +0,1%), dopo un calo quasi ininterrotto dal primo trimestre 2017, sia su base annua (+52 mila occupati, +1,0%) per il quarto trimestre consecutivo.Secondo i dati Istat della Rilevazione sulle forze di lavoro prosegue l’aumento tendenziale dell’occupazione a cui si associa una diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-138 mila) e degli inattivi (-130 mila). Tra i giovani di 15-34 anni tornano a crescere, in termini sia congiunturali sia tendenziali, l’occupazione e il relativo tasso. Rimane significativo l’impatto dell’invecchiamento della popolazione, che – dice la nota - contribuisce a spiegare la crescita del numero degli occupati ultracinquantenni (Figura 4), indotta anche dall’allungamento dell’età pensionabile.