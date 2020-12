OVS: trattativa in esclusiva per Stefanel per 3,2 mln

Daniela La Cava 21 dicembre 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

OVS ha confermato l'avvio della trattativa in esclusiva per Stefanel per 3,2 milioni di euro. L'acquisizione, che riguarda il brand dell’azienda Stefanel e 23 punti vendita diretti situati in ottime posizioni nei centri storici di alcune delle principali città italiane, ha l’obiettivo, si legge nel comunicato, di arricchire il portafoglio di OVS con un marchio riconosciuto in Italia e nel mondo, in particolare nella maglieria donna. "Verrà così rafforzata la presenza di OVS in questo segmento, già oggi quello più significativo all’interno del mondo donna, permettendoci di entrare in un posizionamento più elevato", spiega la società.Nell’ambito dell’offerta si prevede l’assorbimento dei dipendenti relativi ai negozi rilevati, quelli relativi all’ufficio di Milano e all’ufficio di Ponte di Piave (diversi da quelli che avevano in precedenza già sottoscritto accordi di esodo incentivato), per lo più dedicati allo sviluppo del prodotto. L’operazione permetterà quindi di sostenere i livelli occupazionali di un settore fortemente colpito dalla pandemia che ha afflitto il nostro Paese. Il perimetro esclude qualsiasi passività o rischi pregressi (ex Art. 63, ultimo comma, Decreto Legislativo 270/1999).OVS hs spiegato che verrà dato nuovo impulso alla presenza del marchio Stefanel in Italia e auspicabilmente anche all’estero attraverso la valorizzazione dei negozi esistenti e il loro futuro sviluppo. Attraverso il marchio Stefanel ci rivolgeremo a una fascia di clientela particolarmente attenta alla qualità con una proposta mirata a coniugare semplicità e stile. "Le competenze industriali e di sourcing a nostra disposizione ci consentiranno un’adeguata riduzione del costo industriale, senza compromessi sulla qualità - spiega ancora il gruppo guidato da Beraldo -. Si prevede inoltre di ampliare l’offerta di prodotti di maglieria donna nei nostri negozi, introducendo il label Stefanel all’interno della componente premium, allo scopo di soddisfare la clientela più esigente". Nell'operazione si punta anche ad ampliare l’offerta di filati di qualità, beneficiando dell’heritage del brand e, come già sta accadendo per il segmento uomo con l’introduzione del marchio Piombo, verranno offerte ulteriori nuove ragioni di visita ai nostri negozi e al nostro sito e-commerce. Con questa operazione prende progressivamente corpo la creazione di un polo dell’abbigliamento caratterizzato da posizionamenti diversi ma sempre rivolti ad ampie fasce di clientela. Si precisa infine che l’impegno di OVS ad acquisire il ramo Stefanel è, laddove risultasse necessario, sospensivamente condizionato al rilascio da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell’autorizzazione all’acquisizione del controllo del Ramo Stefanel, ai sensi dell’art. 16 ovvero se del caso 18 comma 2, della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.