OVS: stime 2020-2021 e target da rivedere per impatto Covid-19

Alessandra Caparello 15 aprile 2020 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

A chiusura del mercato, OVS alzerà il velo su alcuni dati preliminari 2019. I risultati completi sono stati posticipati invece al 11 maggio (conference call il 12/5) a causa delle difficoltà organizzative causate dal Covid19. Per i numeri preliminari relativi al 2019, Equita si attende sales a 1380 mn, Adj EBITDA (ex-IFRS16) a 147 mn, NFP (ex-IFRS16) con stime 2020-21 e target che dovranno essere riviste per incorporare l`impatto del Covid19, attualmente non incorporato.