OVS sbanda a -9% nonostante ok Tesoro a garanzia Sace su prestito da 100 mln

Redazione Finanza 11 giugno 2020 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato oggi il decreto attuativo che rende operativa la garanzia di Sace a copertura dell’80% del prestito da 100 milioni di euro siglato da Ovs con un pool di banche italiane, guidato da Unicredit. La garanzia, concessa nell’ambito dell’operatività di Garanzia Italia (lo strumento messo in campo da Sace per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19), è la prima operazione completata attraverso la procedura specifica prevista dal cosiddetto Dl Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro.La notizia non fa sorridere il titolo OVS, coinvolto nel sell-off dei mercati e che segna poco prima della chiusura un calo prossimo al 9% a 1,053 euro.