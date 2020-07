OVS: primo trimestre in linea, fortemente impattato dal Covid

Alessandra Caparello 10 luglio 2020 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

In calo del 2,99% il titolo OVS dopo un trimestre in linea, fortemente impattato dal Covid con risultati molto vicini alle attese e coerenti con le indicazioni per il secondo trimestre fornite nell’ultima call.Vediamo un forte peggioramento della NFP a partire dal prossimo trimestre e su livelli che a fine anno potrebbero essere superiori a quanto ad oggi incorporato (-409mn FY20) affermano gli esperti di Equita Sim che confermano il rating Hold alla luce del rischio di revisione sul debito e delle incertezze sul trend di vendite per il secondo trimestre (rischio Covid) e per il primo trimestre del 2021 (capacità di ridurre il magazzino).