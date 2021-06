OVS: forte recupero dei ricavi a maggio. Equita conferma Buy

Alessandra Caparello 18 giugno 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Ricavi del primo trimestre in linea con le attese per Oviesse ed Equita vede spazio per alzare le stime FY21 (116mn EBITDA) almeno di un 5%. Sul FY22, gli esperti della Sim milanese, vedono migliorare la visibilità grazie ai risultati ottenuti sinora e al rafforzamento competitivo (crescita della quota di mercato, sviluppo di OVS come piattaforma di brand propri e di terzi, opportunità di consolidamento).Pronto a partire (tra fine giugno e inizio luglio) l’aumento di capitale da 80 milioni. Equita conferma il Buy.