OVS entra nella selezione Best Picks di Equita: al via oggi l'aumento di capitale

Alessandra Caparello 12 luglio 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi l’aumento di capitale di OVS da circa 80 milioni con diritti in trattazione dal 12 al 20 luglio, con esercizio entro il 26 luglio. Afferma Equita che l’esecuzione dell’aumento rimuoverà un overhang sul titolo. L’approssimarsi dell’operazione secondo gli esperti sella Sim ha causato infatti la correzione dai recenti massimi nonostante le buone indicazioni emerse in occasione del primo trimestre.Pensiamo che le risorse andranno a rafforzare la capacità del gruppo di consolidare il mercato, accelerandone la crescita concludono.