OVS balza a +5% a Piazza Affari dopo update stime per anno in corso e triennio

Titta Ferraro 28 maggio 2021 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Balzo a oltre +5% per il titolo OVS, tra i migliori oggi a Piazza Affari. Ieri il gruppo d'abbigliamento ha pubblicato un documento di integrazione per l'assemblea di oggi, su richiesta Consob, in cui fornisce alcuni dettagli sul piano triennale e sull`andamento dell`anno in corso. "Le indicazioni qualitative sui 3 anni sono superiori alle nostre stime come ricavi, con +2,4% CAGR 2019-23 vs. nostro 0% (9% di upside sul 2023), che deriva da vendite a parità ancora sotto il 2019 nel 2023 (noi siamo ancora 9% sotto) e sviluppo della rete in franchising e diretta.Capex 2021-23 leggermente sopra i livelli 2018-20 (coerente con nostro 175 vs. 154 mln)", rimarcano oggi gli analisti di Equita SIM.Per il 2021 confermato l'obiettivo di forte recupero di vendite ma rimanendo sotto i livelli 2019. Il gruppo segnala che i primi mesi sono statisotto budget a causa delle restrizioni causate dalla pandemia e hanno portato a interventi sui costi (era stato anticipato un EBITDA a break-even nel 1Q21), mentre i primi 26 giorni di maggio hanno visto un forte recupero delle vendite, sopra i livelli di budget.