OPS UBI, Intesa Sanpaolo: anche senza fusione le sinergie sono in larga parte conseguibili

Titta Ferraro 6 luglio 2020 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo, nella nota di risposta a quanto evidenziato venerdì scorso dal cda di UBI Banca, che ha bollato come 'non conveniente' l'OPS lanciata dalla banca guidata da Carlo Messina, precisa che la fusione è uno degli strumenti per massimizzare la creazione di valore dell’operazione, ma anche in assenza della medesima gli obiettivi strategici e le sinergie sono in larga parte conseguibili; in assenza di fusione verrebbe conseguito circa l’87% delle sinergie previste nel caso di fusione).