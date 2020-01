Nvp: ricavi oltre 7 mln nel 2019, titolo sfreccia in Borsa (+4,2%)

simone borghi 29 gennaio 2020 - 09:29

Nel 2019 NVP ha realizzato circa 7,3 milioni di euro, in crescita di circa il 59% rispetto ai 4,6 milioni dell’anno precedente. L’incremento ha riguardato sia i principali mercati esteri che l’Italia. I ricavi realizzati all’estero sono pari a 1,8 milioni, in crescita del +100% rispetto a 0,9 milioni nel 2018 e rappresentano circa il 25% del totale (20% nel 2018). Particolarmente positiva anche la performance in Italia, dove si registrano ricavi pari a circa 5,5 milioni, +49% rispetto a 3,7 milioni nel 2018, consolidando il posizionamento di NVP tra i leader del mercato nazionale.Nel corso dell’esercizio NVP ha contrattualizzato nuovi clienti, tra i principali si segnalano DAZN che ha affidato alla società la produzione di eventi sportivi nazionali e internazionali, una primaria casa automobilistica italiana per la quale sarà realizzato il campionato europeo monomarca in 4K con un elevato contenuto innovativo e l’Olympic Broadcast Service (OBS), al quale sarann0 destinati 2 OB VAN per la realizzazione delle Olimpiadi 2020 in Giappone.“Il nostro principale vantaggio competitivo che ci permette di accreditarci ogni anno sui principali clienti del settore è la capacità di realizzare un prodotto complesso con semplicità e flessibilità. Con soddisfazione chiuderemo il primo bilancio dopo la quotazione in Borsa con una crescita a doppia cifra dei ricavi 2019 sia sul mercato italiano che all’estero” ha commentato Massimo Pintabona, amministratore delegato di NVP.I ricavi 2019 hanno scaldato il titolo in Borsa che sale del 4,2% a 3,7 euro.