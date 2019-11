Nvp: presentata comunicazione di pre-ammissione per sbarco su Aim Italia

Daniela La Cava 20 novembre 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Nvp ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia. L’operazione di quotazione, si legge in una nota stampa, ha un obiettivo di raccolta di circa 10 milioni di euro, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori retail (in regime di esenzione ai sensi dell’art. 34-ter, comma 01, del Regolamento Consob n. 11971/1999) e ha la finalità di perseguire una crescita per linee esterne, nonché di sviluppare ulteriormente la ricerca di soluzioni ed implementazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide. Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 3,6 euro e un massimo di 4,8 per azione. Gli azionisti della società hanno destinato il 10% delle azioni ordinarie possedute pre-Ipo a servizio di un meccanismo di price adjustment share basato sul raggiungimento degli Ebitda target 2019 e 2020 pari rispettivamente a 2,4 milioni di euro e 4 milioni.Nata nel 2007, Nvp opera nel settore dei servizi di produzione video principalmente per network televisivi e per proprietari e gestori di diritti televisivi, attraverso l’utilizzo di tecnologie all'avanguardia sviluppate internamente. La società siciliana ha chiuso il 2018 con un valore della produzione pari a 5,1 milioni (+20% rispetto ai 4,2 milioni nel 2017) e un Ebitda di 1,8 milioni (+31% rispetto ai 1,4 milioni nel 2017). Nei primi sei mesi del 2019 è aumentato del 55% il valore della produzione che si è attestato a 3,3 milioni, mentre l'Ebitda ha mostrato un aumento del 64% a 1,1 milioni.