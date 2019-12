Nvp: contratto da 4 mln con una primaria casa automobilistica italiana

simone borghi 11 dicembre 2019 - 09:43

NVP si è aggiudicata un contratto del valore complessivo di circa 4 milioni di euro con una primaria casa automobilistica italiana. Lo si legge in una notta della Pmi Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting che non ha voluto rivelare il nome del cliente.L’accordo ha una durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, e riguarda la produzione e post produzione TV del campionato Europeo Monomarca e della finale mondiale che, grazie all’utilizzo degli OB Van, saranno realizzati in 4K con un elevato livello di innovazione. Il contratto prevede alcune opzioni di attivazione di servizi aggiuntivi ad elevato contenuto tecnologico in favore del cliente.Dopo essere stata selezionata da Olimpic Broadcast Service per le Olimpiadi di Tokyo, che si terranno nel mese di luglio 2020 in Giappone, con l’aggiudicazione di questa commessa NVP consolida ulteriormente la presenza nella realizzazione di eventi sportivi internazionali, ampliando il proprio portafoglio con un cliente Corporate di standing mondiale.“Siamo stati selezionati come fornitore tecnologico per le produzioni video da un brand automobilistico di livello mondiale, che ha creduto nel nostro progetto e riconosciuto l’alto valore innovativo della nostra proposta progettuale. Abbiamo affidato alla nostra area di ricerca e sviluppo interna la sfida di migliorare e innovare il prodotto di questa casa automobilistica e ciò rappresenta per noi una grande occasione. Un risultato importante a pochi giorni dalla nostra quotazione e un tassello ulteriore al nostro progetto di crescita. Il nostro obiettivo per il 2019 è mantenere un incremento del Valore della Produzione coerente con quello registrato nel primo semestre 2019” ha commentato Massimo Pintabona, ad di NVP.Dopo la notizia il titolo ha ingranato la marcia a Piazza Affari e segna un rialzo di oltre il 5% a 3,74 euro.