Nvp: con aumento capitale partecipazione Natalino, Massimo e Ivan Pintabona scende sotto 20%

Daniela La Cava 26 agosto 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Nvp, pmi innovativa attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha annunciato la nuova composizione del capitale sociale a seguito dell’assegnazione di 111.052 azioni ordinarie di nuova emissione nell’ambito dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda di Mediacam.Nella nota della società siciliana si indica che in conseguenza dell'aumento di capitale, la partecipazione detenuta dagli azionisti Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona si è ridotta al di sotto della soglia di rilevanza del 20%. In particolare, Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona continuano a detenere, singolarmente, 1.500.000 azioni ordinarie NVP, pari al 19,74% del capitale sociale.