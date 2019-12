Nvp ammessa alla quotazione in Borsa, debutterà domani

Valeria Panigada 4 dicembre 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Nvp, Pmi che opera nel settore dei servizi di produzione video, si prepara a entrare a Piazza Affari. Ieri la società ha ricevuto l’ammissione alle negoziazioni sul listino Aim Italia. L’inizio delle negoziazioni è fissato per domani. Il collocamento ha riguardato 2.640.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, a un prezzo unitario fissato in 3,80 euro. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a circa due volte il quantitativo offerto. "Le risorse raccolte - ha precisato Massimo Pintabona, amministratore delegato di Nvp - ci permetteranno di perseguire una crescita per linee esterne e sviluppare ulteriormente la ricerca di soluzioni e implementazioni tecnologiche a supporto della clientela per commesse worldwide".