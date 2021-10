Nusco: portafoglio ordini al 30 settembre per 21,2 mln

Daniela La Cava 19 ottobre 2021 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Nusco ha annunciato il totale del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 che è pari a 21,2 milioni di euro (comprensivo di ordini evasi per 16,4 milioni e per il residuo di ordini confermati, ma non ancora fatturati) rispetto ai 12,1 milioni al 30 settembre 2020 (+74%).Tale risultato, spiega la società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, è stato determinato principalmente dal contesto macroeconomico di ripresa dei consumi, unitamente all’espansione commerciale della società che ha visto un aumento della rete dei franchising Nusco pari, al 30 settembre 2021, a 50 punti vendita rispetto ai 45 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Nusco segnala infine che la crescita del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 non riflette ancora gli effetti che potranno derivare dalla proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.