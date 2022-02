Nuovo tonfo per Saipem (-11%), titolo sospeso

Redazione Finanza 1 febbraio 2022 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Saipem continua la sua caduta in Borsa. Il titolo è in asta di volatilità e al momento della sospensione segnava -11% circa in area 1,20 euro dopo che ieri ha chiuso con un calo di oltre il 30% in scia al terzo profit warning consecutivo lanciato dalla società.