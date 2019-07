Nuovo sussulto dello spread non influenza il Ftse Mib, tensione nel governo rimane alta

Titta Ferraro 22 luglio 2019 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Inuna giornata relativamente tranquilla per Piazza Affari (+0,23% il Ftse Mib), si registra una nuova salita dello spread. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, già salito di oltre il 4 per cento venerdì scorso, segna un nuovo aumento e ha toccato in questi minuti in massimo a 198 punti base. Si guarda agli sviluppi politici con l'opzione di una crisi di governo che non appare del tutto tramontata e nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo vertice tra i due vice premier. Oggi intanto è previsto un incontro tra il premier Giuseppe Conte e i ministri sulle autonomie.