Nuovo scrollone Nasdaq in arrivo, il Ftse Mib scivola a -1,5%. Si salvano Banco e Pirelli

8 settembre 2020

Accelerazione al ribasso per Piazza Affari che a metà mattinata segna un calo di circa 1 punto e mezzo percentuale. Il Ftse Mib segna -1,47% a 19.447 punti. Sui mercati Ue pesa l'intonazione negativa dei futures di Wall Street, in particolare quello sul Nadaq segna -1,58% (tra i singoli titoli -3% Apple nel premarket, -10% Tesla) che potrebbe quindi continuare il sell-off tecnologico a Wall Street dopo la pausa di ieri (Borsa di New York chiusa per festività).In Europa è alta l’attesa per la Bce che nella riunione di giovedì potrebbe mostrarsi più accomodante, considerando i recenti riscontri macro non esaltanti e il rafforzamento dell’euro negli ultimi mesi.Tra i singoli titoli spiccano i cali corposi nell'ordine del 3% di alcuni industriali quali Prysmian e Interpump. Male anche Buzzi (-2,6%). Tra i peggiori anche Fineco (-3,36%) che ieri si era invece distinta in positivo sull'onda dei dati positivi sulla raccolta di agosto.Sul fronte opposto la migliore oggi è Pirelli con +3,6%. Fa meglio del mercato DiaSorin (-0,5%) che ha siglato una nuova partnership strategica con MeMed e ha ottenuto il via libera da parte della Fda americana per commercializzare negli Stati Uniti il suo test molecolare per l'influenza.Infine rialzo dell'1,16% per Banco Bpm che ha emesso un bond subordinato Tier 2, con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.