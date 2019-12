Nuovo piano Unicredit: utile a 4,3 miliardi nel 2020 e 5 mld nel 2023

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Ilnuovo piano Unicredit denominato Team 23 prevede una redditività sottostante "resiliente". Malgrado il consistente incremento del requtisito di capitale fissato dai Regolatori, rimarca la banca guidata da Jean Pierre Mustier, il nuovo piano conseguirà utili sostenibili, con un RoTE pari a o superiore all’8 per cento per l’inero periodo del piano. L’utile netto si attesterà a 4,3 miliardi nel 2020 per salire a 5 mld nel 2023 sulla base di un’aliquota fiscale sottostante compresa tra 18 e 20 per cento lungo l’arco del piano. La crescita dell'EPS sarà pari a circa il 12 per cento CAGR nel periodo 2018-2023.