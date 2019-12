Nuovo piano Unicredit: sale il dividendo da subito e parte il buyback

Titta Ferraro 3 dicembre 2019 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Corposa distribuzione di capitale per Unicredit nei prossimi 4 anni. Il nuovo piano denominato Team 23 prevede la distribuzione di capitale di complessivi 8 mld agli azionisti nel periodo 2020-2023, inclusi 2 mld di riacquisti di azioni. La distribuzione di capitale 2019 raddoppierà dal 20 per cento al 40 per cento dell’utile netto sottostante, incluso 10 per cento di riacquisto azioni proprie. In generale la distribuzione di capitale sarà pari al 40 per cento dell’utile netto sottostante nel periodo 2020-2022 (30% dividendi e 10% buyback), per poi salire al 50 per cento nel 2023, tra dividendi cash e riacquisti di azioni (40% dividendi e 10% buyback).