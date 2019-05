Nuovo piano 2019-2022 per Il Sole 24 Ore, ebitda positivo nel I trim. '19

Titta Ferraro 16 maggio 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo piano 2019-2022 del gruppo Il Sole 24 Ore prevede ricavi consolidati in crescita del 2,7% (cagr 2019-2022) e una marginalità in miglioramento che porta l’Ebitda a evidenziare un cagr 2019-2022 pari a +20,3%, anche grazie alle maggiori efficienze conseguibili nei costi diretti e nei costi operativi delle strutture centrali.Ieri il cda del gruppo editoriale ha approvato i conti del primo trimestre 2019 che vedono ebitda positivo per 0,2 milioni (0,6 milioni al 31 marzo 2018), Ebit negativo per 1,8 milioni (invariato rispetto al 31 marzo 2018) e risultato netto negativo per 1,5 milioni (-1,9 milioni nel primo trimestre 2018).