Nuovo San Siro: Milan e Inter hanno presentato progetto fattibilità, investimenti per oltre 1,2 MLD

Laura Naka Antonelli 11 luglio 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" per la costruzione di un nuovo stadio da circa 60.000 posti nei pressi del Meazza. Il nuovo impianto fa parte di un progetto immobiliare più ampio che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro. Si tratta del primo passo ufficiale da parte dei club per avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell'area di San Siro, di un distretto multifunzionale intorno a al nuovo impianto sportivo in linea con i più elevati standard internazionali.Il Sole 24 Ore pubblica un articolo in cui fa riferimento al progetto volto a "realizzare intorno al nuovo San Siro un vero e proprio distretto dell'entertainment. Cinema, ristoranti, centri commerciali che trasformino urbanisticamente il quartiere. È questo l'ambizioso piano che Milan e Inter hanno posto a base del progetto stadio e che vorrebbero tramutare in un prezioso contributo alla fase di piena espansione della città che dall’Expo corre verso le Olimpiadi invernali del 2026".«Qui siamo a Milano e non in Italia e quindi le cose si possono fare e fare bene», ha ironizzato (ma fino a un certo punto) il presidente rossonero Paolo Scaroni in un incontro con i giornalisti tenuto ieri pomeriggio, affiancato dall'ad dell'Inter Alessandro Antonello e dal ceo milanista Ivan Gazidis, appena qualche ora dopo aver ufficialmente avviato l'iter per il nuovo «Stadio di Milano» con il deposito in Comune delle 750 pagine del "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica".«Milano deve avere uno stadio all'altezza della sua tradizione e dei suoi primati - ha aggiunto Scaroni -. Milan e Inter devono avere un impianto che possa far salire i ricavi, come prescrive il fair play finanziario della Uefa. Attualmente i due club incassano in media 40 milioni all'anno ciascuno, la metà o in certi casi un terzo di quanto ottengono i competitor europei».Palazzo Marino, in una nota, ha comunicato che il Comune di Milano, proprietario dello stadio Meazza, potrà pronunciarsi sul progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione di un nuovo impianto nell'area di San Siro solo dopo avere esaminato nel dettaglio il testo "di oltre 750 pagine" consegnato oggi da Milan e Inter.Nella nota viene evidenziato che "il documento pervenuto è estremamente corposo", merita pertanto "un'attenta analisi da parte dei tecnici del Comune e solo a valle di ciò si potranno esprimere le prime valutazioni".