Nuovo Btp 5 anni nella maxi-asta di oggi, tassi puntano i minimi storici

27 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Si conclude oggi con il piatto forte dei BTP il trittico di emissioni di settembre e del terzo trimestre 2019. Il Tesoro andrà ad allocare Btp a media-lunga scadenza e CCTeu per massimi 7,5 miliardi. Nel dettaglio il Tesoro andrà a collocare il nuovo Btp a 5 anni (scadenza febbraio 2025) per 3,25-3,75 miliardi e BTP a 10 anni per 2,5-3 miliardi. In asta anche CCTeu per un minimo di 500 mln e un massimo di 750 milioni.Le attese sono per un corposo calo dei rendimenti rispetto a un mese fa in scia al rasserenamento del clima politico (nascita del Conte-bis con il Pd al posto dell'euroscettica Lega) e le nuove mosse espansive della Bce con l'annuncio del nuovio QE a partire da novembre.Il mese scorso il Btp a 10 anni è stato collocato per la prima volta a un tasso sotto l'1% (0,96% con rapporto di copertura di 1,32).