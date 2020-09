Nuovo Btp 20 anni in rampa di lancio

Titta Ferraro 7 settembre 2020 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

In arrivo nei prossimi giorni un nuovo Btp a lunga scadenza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver affidato a Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A e JP Morgan Securities PLC il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni BTP – scadenza 1° marzo 2041."La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato", rimarca il Tesoro precisando che, per tener conto della presente operazione, nelle aste di titoli a medio–lungo termine previste per giovedì 10 settembre non verranno offerti titoli con durata superiore a dieci anni.