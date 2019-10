Nuovo BTP 10 anni indicizzato all'inflazione in arrivo

Titta Ferraro 1 ottobre 2019 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro è pronto a sfrutta il momento favorevole per la carta italiana con una nuova emissione di un titolo a lunga scadenza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan Securities PLC., NatWest Markets PLC e Société Générale Inv. Banking il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark BTP€i a 10 anni. Il titolo indicizzato all’inflazione dell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco avrà scadenza 15 maggio 2030. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.L’asta BTP€i prevista per il 25 ottobre potrebbe pertanto essere cancellata.