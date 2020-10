Nuovi dettagli su piano cashless, Nexi scatta a +2% sul Ftse Mib

Titta Ferraro 12 ottobre 2020 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

In spolvero con +2% circa per Nexi in scia agli ulteriori dettagli sul piano cashless del governo. Il Sole 24 Ore rimarca per quanto concerne il cashback. Per il rimborso del 10% su una spesa massima annua di 3.000 euro di beni e servizi pagati con moneta digitale sarà necessario spendere almeno €1.500 in un semestre facendo almeno 50 operazioni. Inoltre le transazioni superiori a 150 euro saranno parzialmente neutralizzate: un acquisto da 500 euro euro conterà pur sempre come un'operazione tracciata, ma contribuirà solo per 150 euro al totale dei 1.500 euro.Secondo il Fatto Quotidiano, il governo prevede stanziamenti per 1,775 miliardi nel 2021 e mld per il 2022, ossia rispettivamente l'1,7% dell`evasione fiscale nel 2021 e il 2,9% nel 2022. "La scommessa è quella di riuscire a recuperare un ammontare di tasse dall`emersione dell'economia sommersa superiore ai costi dell`operazione, anche se non esistono ancora stime ufficiali del governo sull'aumento delle entrate fiscali", argomenta Equita SIM che vede il piano cashless positivo per Nexi in quanto acceleratore dela crescita del mercato di riferimento.