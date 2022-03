Nuove nomine in Tim: Carra nuovo head investor relations, Chiriotti a capo risorse umane

Daniela La Cava 31 marzo 2022 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Periodo intenso per Tim sul fronte nomine. Ieri il gruppo delle tlc ha annunciato che, con decorrenza immediata, Paolo Chiriotti è stato nominato a capo della funzione chief human resources, organization, real estate & transformation office. Sempre ieri la società ha fatto sapere che Carola Bardelli lascerà il proprio incarico di direttore, head of investor relations, per avviare nuove iniziative. "La direzione confluisce, a far data dall’8 aprile 2022, in ambito cfo e Manuela Carra assume il ruolo di head of investor relations", si legge nel comunicato diffuso ieri da Tim.