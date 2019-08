Nuova Alitalia, si rifà avanti Lufthansa (La Repubblica)

Titta Ferraro 9 agosto 2019 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Torna il nome di Lufthansa per il futuro di Alitalia. A farlo è oggi il quotidiano Repubblica, con i tedeschi che sarebbero ancora disponibili a scendere a patti rispetto alla proposta (bocciata dal governo) fatta lo scorso anno. "Quaranta giorni per salvare Alitalia prima che si esauriscano le risorse residue del prestito ponte e del ricavato dei biglietti dei voli estivi - si legge nell'articolo odierno di Repubblica - . Il tempo stringe mentre c’è da decidere il piano industriale, un tema delicato che potrebbe far riemergere da dietro le quinte l’alternativa Lufthansa. I tedeschi starebbero solo aspettando un passo falso di Delta. Che in queste ore, assieme a Fs e Atlantia, deve decidere il nuovo assetto di Alitalia. La linea aerea Usa che dovrebbe entrare nella newco con un impegno compreso tra il 10 e il 20%, ha di fatto escluso il vettore romano dalla nuova joint venture transatlantica Blue Skies, che però resta forse l’unica ragione per allearsi con Delta".Sscondo quanto risulta a REpubblica, alcuni ambasciatori del vettore tedesco starebbero provando a riallacciare il dialogo. Un dialogo che troverebbe favorevoli la Lega e alcuni sindacati di categoria, a patto di azzerare i tagli draconiani alla forza lavoro.