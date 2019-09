Npl: nei bilanci delle banche circa 164 miliardi di crediti non performanti,ancora 330 mld da gestire

Alessandra Caparello 27 settembre 2019 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

L’Italia, nel confronto europeo, totalizza la riduzione più significativa in termini di NPE ratio: -51% dal 2015 a oggi, -8% rispetto fine 2018. Il livello di Non performing Loans è tornato ai livelli pre-crisi ma il passaggio da UTP a NPL resta elevato. Così nella nuova edizione del Market Watch NPL a cura dell’Ufficio Studi di Banca IFIS secondo cui per il 2019 si stimano 46 miliardi di transazioni NPL complessive, il 17% coperte da Gacs, il 35% nel mercato secondario. La previsione per il 2020 è di 43 miliardi di transazioni con una percentuale di deal, nel secondo mercato, in crescita al 40%.