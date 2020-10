Nozze Nexi-Sia: 'sinergie industriali e finanziarie iniziali da 150 mln, nuovo gruppo avrà valore mercato di 15 miliardi

Laura Naka Antonelli 5 ottobre 2020 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Così si legge nel comunicato che ufficializza la fusione tra Nexi e Sia, dando vita alla paytech leader nei pagamenti digitali in Europa. Un memorandum of understanding è stato sottoscritto tra Nexi, Sia, Cdp Equity, FSIA e Mercury."La società nascente dalla fusione tra Nexi e Sia (il 'Nuovo Gruppo'), che rimarrà quotata sul MTA, sarà una nuova PayTech italiana leader in Europa, in grado di coprire l'intera catena del valore dei pagamenti digitali e di servire tutti i segmenti di mercato con la più completa ed innovativa gamma di soluzioni: dai servizi di accettazione dei pagamenti digitali per i grandi e i piccoli merchants, alle più sofisticate soluzioni per l'omnicanalità e l'e-commerce, dall'emissione e gestione delle carte di ogni tipologia alle app di pagamento mobile, dalle soluzioni per i pagamenti digitali B2B all'open banking, dalle soluzioni per il trasporto pubblico locale alle reti interbancarie ed ai servizi di clearing e trading per le principali istituzioni italiane e internazionali".Il comunicato sottolinea che "il nuovo Gruppo, grazie anche al contributo di SIA, sarà il maggior gruppo dell'Europa continentale per numero di merchants, numero di carte e per numero di transazioni acquiring e per numero di transazioni di pagamento cross-border, con circa 2 milioni di merchants, circa 120 milioni di carte e un numero complessivo di transazioni annue processate pari oltre 21 miliardi"."Questa nuova eccellenza internazionale - si legge ancora nella nota - che nasce dall'unione di due società che già vantano una partnership ultra decennale, sarà formata da circa 5,5 mila collaboratori in 15 Paesi, di cui oltre 4 mila impegnati in un polo tutto italiano di tecnologia e innovazione digitale, fondamentale per lo sviluppo tecnologico del Paese. In un mercato come quello italiano in cui i pagamenti digitali, seppur in crescita, hanno una quota di penetrazione pari al 24%, il Nuovo Gruppo - continua il comunicato -potrà cogliere tutte le opportunità di crescita organica con l'obiettivo di accelerare, insieme alle banche partner, la diffusione dei pagamenti digitali a beneficio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione"."L'aggregazione strategica di SIA in Nexi consentirà inoltre il raggiungimento d'importanti sinergie industriali e finanziarie, inizialmente quantificabili in circa 150 milioni di euro ricorrenti annui a regime, di cui circa 100 milioni di euro di minori costi operativi, circa 35 milioni di euro di maggiore margine operativo grazie a sinergie di ricavo di circa 50 milioni e circa 15 milioni di euro in termini di efficientamenti di capex, oltre a un risparmio one-off di capex pari a ulteriori 65 milioni di euro. L'operazione genererà un aumento a doppia cifra del cash EPS nel 2022". 4Il nuovo gruppo avrà un valore di mercato superiore a 15 miliardi di euro."Tenuto conto delle sinergie attese, la nuova società beneficerà di ricavi aggregati pro-forma al 31 dicembre 2019 pari a €1,8 miliardi, di un EBITDA aggregato pro-forma pari a €1,0 miliardo e di Operating Cash Flow pari a €0,8 miliardi"