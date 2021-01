Nozze Fca-Psa: società prevedono di perfezionare la fusione il 16 gennaio

Redazione Finanza 4 gennaio 2021 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Peugeot (Psa) annunciano che le rispettive assemblee degli azionisti hanno approvato a larghissima maggioranza (con oltre il 99% dei voti a favore dell’operazione) la fusione di Fca e Groupe Psa volta alla creazione di Stellantis. Lo si apprende in un comunicato congiunto nel quale si precisa che gli azionisti di Fca hanno approvato proposte correlate alla fusione, tra cui l’adozione dello statuto di Stellantis e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di Stellantis annunciati in precedenza, in ciascun caso con efficacia dal giorno successivo al completamento della fusione.Per quanto riguarda le tempistiche, a seguito delle approvazioni assembleari odierne e dell'ottenimento delle ultime autorizzazioni normative nel corso del mese scorso, tra cui in particolare da parte della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, Fca e Groupe Psa prevedono di perfezionare la fusione il 16 gennaio 2021. La negoziazione delle azioni ordinarie Stellantis avrà inizio lunedì 18 gennaio 2021 sul Mercato Telematico Azionario di Milano e su Euronext Paris e martedì 19 gennaio 2021 sul New York Stock Exchange.