Novis Renewables (Falck R.-Eni): in esercizio impianti solari North Eagle Village, Green Lakes e Judd Rd di New York

Redazione Finanza 19 aprile 2022 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Novis Renewables Holdings, partnership tra Falck Renewables North America ed Eni New Energy US, controllata di Plenitude (Eni), per lo sviluppo di impianti solari, eolici onshore e storage negli Stati Uniti, aggiunge 22,5 MW di nuova capacità solare con l’entrata in esercizio degli impianti North Eagle Village (Manlius, NY), Green Lakes (Manlius, NY) e Judd Rd (Whitestown, NY). Si stima che ciascun progetto (7,5 MW) produrrà annualmente circa 9 GWh di energia pulita, equivalente al fabbisogno di circa 860 famiglie statunitensi. Lo si apprende in una nota nella quale si precisa che "per i primi 25 anni di esercizio, i ricavi dei tre impianti saranno generati e contrattualizzati attraverso il programma di comunità solare Vder, che permette ai sottoscrittori commerciali e residenziali di utilizzare i crediti generati dal progetto in bolletta, con una riduzione dei costi mensili dell'elettricità stimato intorno al 10%".