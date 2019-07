Nova Re incarica Houlihan Lokey per l'aggiornamento del piano industriale

Titta Ferraro 25 luglio 2019 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Nova Re SIIQ ha affidato ad Houlihan Lokey l’incarico di advisory per l'aggiornamento del Piano Industriale e per il supporto nell’individuazione e valutazione di opportunità di mercato per lo sviluppo e la crescita del business. Il vigente Piano Industriale, approvato in data 14 febbraio 2018, è da tempo oggetto di riconsiderazione da parte del management, essendo cambiate le condizioni di contesto alla base dello stesso.Nova Re, all’esito di un beauty contest tra primarie società di advisory, ha ritenuto opportuno affidare l’incarico di consulenza per i servizi e le attività sopra indicate ad Houlihan Lokey S.p.A., società leader nel settore con un importante network internazionale. Houlihan Lokey ​​è una banca d'investimento globale, quotata al NYSE, con competenze nei settori M&A, capital markets, ristrutturazione finanziaria e valutazione, che offre i propri servizi a favore di società, istituzioni e governi in tutto il mondo con uffici negli Stati Uniti, in Europa, nel Medio Oriente e nella regione Asia-Pacifico.