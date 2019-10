Notorius Pictures: direttore finanziario Locatelli lascia

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Notorius Pictures, società quotata sul segmento Aim Italia attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di produzioni filmiche e nella gestione di sale cinematografiche, ha annunciato la cessazione del rapporto di lavoro con il direttore finanziario Enrico Locatelli come conseguenza - si legge in un comunicato - della soppressione della posizione del chief financial officer (cfo). Le attività e responsabilità del cfo sono state redistribuite fra più funzioni aziendali già presenti in azienda.