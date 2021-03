Notorious: accordo per cessione in licenza diritti Free TV con gruppo broadcast internazionale

Daniela La Cava 2 marzo 2021 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha concluso un accordo con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza di un pacchetto di film current e library per lo sfruttamento pluriennale in modalità Free TV. Il valore complessivo dell'accordo è di circa 2,3 milioni di euro di competenza del 2021.