Notorious Pictures: stretto accordo con Medusa Film

Daniela La Cava 2 agosto 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures ha annunciato di avere chiuso un accordo con Medusa Film per la distribuzione commerciale in esclusiva di una parte dei propri film destinati alla sala cinematografica. In particolare, a Medusa Film affiderà la distribuzione commerciale di una parte dei film presenti nel proprio listino destinati alla sala cinematografica. Questo sodalizio, spiega la nota, avrà inizio dal primo settembre e permetterà a entrambe le aziende di unire la forza di due linee editoriali differenti e complementari al fine di proporre all’esercizio e al contempo al pubblico un’offerta cinematografica ampia e variegata che include i film di produzione italiana distribuiti da Medusa e i blockbuster internazionali presenti nella line up Notorious Pictures. Le attività di marketing e comunicazione per i titoli inseriti nell’accordo faranno sempre capo al team di Notorious Pictures.