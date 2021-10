Notorious Pictures, sottoscritto primo accordo di distribuzione in Spagna

Redazione Finanza 22 ottobre 2021 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures muove i primi passi nella distribuzione di film in Spagna. La società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) e nella gestione di sale cinematografiche, ha sottoscritto attraverso la controllata Notorious Pictures Spain, un contratto di distribuzione della durata di 10 anni per il film The Dry con un major studio.“Siamo molto orgogliosi di muovere i primi passi nella distribuzione in Spagna attraverso la collaborazione con la sede spagnola di un major studio, che ci darà l’opportunità di sfruttare al meglio le ottime potenzialità di questo primo film che verrà presto distribuito nelle sale cinematografiche spagnole”, ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures.