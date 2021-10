Notorious Pictures: sottoscritto nuovo contratto per la gestione della multisala a Mestre

Daniela La Cava 19 ottobre 2021 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures rende noto che la controllata al 100% Notorious Cinemas, dedicata alla gestionediretta di sale cinematografiche in locazione, ha sottoscritto un contratto pluriennale della durata di 12anni per la gestione, a partire dal 24 novembre 2021, della Multisala di Mestre nell’ambito del Centro Commerciale Nave de Vero. Dopo le aperture della Multisala nel centro commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni, della Multisala di Rovigo a fianco del Parco Commerciale “La Fattoria” e della storica Multisala “Gloria” nel centro di Milano, l’accordo consente l’apertura di una nuova location in Veneto a brand Notorious Cinemas, che include 13 sale cinematografiche per un totale di 2400 posti.