Notorious Pictures: sottoscritto nuovo contratto per la gestione del cinema Gloria a Milano

30 gennaio 2020

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, attraverso la controllata Notorious Cinemas, ha sottoscritto un contratto per la gestione, a partire dal 1° febbraio 2020, dello storico cinema Gloria di Corso Vercelli, nel pieno centro di Milano.Dopo le aperture del Multiplex presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni e del Multiplex nel Parco Commerciale “La Fattoria” a Rovigo, l’accordo consente l’apertura della nuova location nel centro di Milano a brand Notorious Cinemas, che include 2 sale cinematografiche per un totale di 600 posti, che saranno valorizzate con il format proprietario “Notorious Cinemas - The Experience” basato sui più elevati standard tecnici audio e video, confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell’area ticketing.Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures, ha così commentato: “è veramente una grande soddisfazione aprire il 2020 con questo importantissimo accordo. Gestire il Gloria, cinema nel pieno centro storico di Milano, è per noi motivo di grande orgoglio. È il terzo multiplex che prendiamo in gestione a un solo anno dalla nascita di Notorious Cinems. Al Gloria di Milano, come è stato per i nostri multiplex di Sesto San Giovanni e Rovigo, porteremo avanti il nostro concept che mette al centro della nostra attività il consumatore al quale offriremo una vera esperienza cinematografica”.