Notorious Pictures: sottoscritta proposta locazione per gestione nuova multisala a Milano

Daniela La Cava 30 marzo 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures ha annunciato di avere sottoscritto con Merlata Mall una proposta irrevocabile di locazione pluriennale della durata di 18 anni, a partire dal momento dell’apertura, per la gestione della nuova Multisala a Merlata Bloom, definito "il più grande lifestyle center di Milano" in fase di costruzione. L’apertura della Multisala di Merlata Bloom, composto da 10 sale cinematografiche e un totale di circa 1050 posti a sedere, è prevista entro la fine del 2023."Prosegue con determinazione il piano di sviluppo del nostro circuito cinematografico caratterizzato dall’unicità del format 'The Experience'. La prossima apertura del nuovo centro di Cascina Merlata a Milano, Merlata Bloom, rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare al meglio la filosofia di Notorious Cinemas che è incentrata sul far vivere ai nostri clienti la migliore esperienza possibile per la fruizione di un film in sala", ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures.